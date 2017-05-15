Швидка їхала до призовника, який викинувся з п’ятого поверху: деталі резонансної аварії у центрі міста
В аварії отримали травми троє медичних працівників та водій «швидкої», а також водій іномарки. Хто кого не пропустив – з’ясовуватиме слідство за результатами проведеної експертизи. Вже відомо, що «швидка» їхала на виклик до військкомату, де, тікаючи, з п’ятого поверху випав призовник.
Аварія, в якій травмувались п’ятеро людей, трапилась на вул. Руській 14 травня близько 6 ранку – «Мерседес» зіткнувся зі «швидкою», повідомляє “20 хвилин“.
– “Швидка” їхала в бік “Дружби”, перехрестя минала на червоний сигнал світлофора, – повідомила очільник прес-служби управління патрульної поліції м. Тернополя Оксана Смільська. – «Мерседес» не надав перевагу в русі. Відбулось зіткнення. На місце події очевидці викликали «швидку» і поліцію. Патрульні згодом – слідчо-оперативну групу. За нашою інформацією, в аварії потерпіло п’ятеро людей. Серед них – й троє медпрацівників.
За попередніми даними, обоє водіїв були тверезими, – каже Оксана Смільська.
Очевидці ДТП кажуть, що “швидка” їхала без сирени. Медики стверджують, що звуковий сигнал був увімкненим.
– Я живу зовсім поруч, в цей час вже прокинулась, – розповіла тернополянка Тетяна, яка проживає на вул. Руська, 16. – Якоїсь миті чую – звук сильного удару і сигналить машина. Ніби заклинило клаксон. Сирени «швидкої» не чула.
Клаксон в «Мерседесі» могло й справді заклинити, адже від удару вистрелили подушки безпеки.
Тернополяни активно обговорюють аварію у соцмережах та коментують на сайті 20minut.ua. Висувають власні версії щодо винуватця події.
– Ситуація неоднозначна, – пише Микола Стадницький. – Я розумію, що «швидка» має перевагу в русі, але водій «Мерседеса» не міг її фізично бачити, бо будинки заважають. Та й їхав впевнено на дозволений сигнал світлофора. «Швидка» на тому перехресті завжди обережно проїжджає.
Ігор Чванків нагадує усім, що спецсигнал та проблискові маяки червоного кольору дають право першочергового проїзду.
– «Швидка» має перевагу – це однозначно, – пише Василь Михайлюк. – Друге: водій «Мерседесу» при виїзді на перехрестя не подивився ліворуч, інакше «швидку» він би побачив. Видимість там добра.
Тернопільський юрист і водій з чималим стажем Олена Степанова більше переконана у винуватості водія іномарки.
– Водій «Мерседесу» таки винен, – пише Олена Степанова – У пункті 3.2 Правил дорожнього руху чітко йдеться: «У разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом, водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов’язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу і супроводжуваних ним транспортних засобів.
Як вдалось нам з’ясувати, «швидка» їхала на виклик до військкомату, де призовник, намагаючись утекти, випав з 5 поверху. Інформацію частково підтвердили у відділі комунікації головного управління нацполіції в області. Однак, деталей цієї події поки не коментують.
«Швидка» їхала вул. Руською з увімкненими маячками синього кольору, – повідомив начальник відділу комунікації головного управління нацполіції в області Сергій Крета. – Це підтверджує й відео з камер відеоспостереження. Зі слів водія «швидкої» та медперсоналу, у їхньому авто був увімкнений звуковий сигнал.
Водій «Мерседесу» стверджує, що звуку не чув і не мав змоги бачити «швидку», бо їхав досить швидко.
– А аварії травмувались водій і троє медпрацівників зі «швидкої» та водій іномарки, – каже Сергій Крета. – Стан усіх задовільний. Після надання допомоги трьох потерпілих відпустили додому. У лікарні залишається один медик і водій іномарки. У них травми середньої важкості.
За фактом ДТП вже порушили кримінальне провадження, повідомили у поліції. Хто порушив правила і став винуватцем ДТП – визначатимуть слідчі за результатами експертизи.
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Коментарі (1)
водій15/05/2017
ні фіга швидка навіть не загальмувала, перевагу ясно треба надати але це не означає що треба на всіх парах пролітати перехрестя. Водій мерса якби зупинився пропустити швидку, то прямо посеред перехрестя…