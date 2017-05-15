Швидка їхала до призовника, який викинувся з п’ятого поверху: деталі резонансної аварії у центрі міста

15/05/2017 Розмір тексту:

В аварії отримали травми троє медичних працівників та водій «швидкої», а також водій іномарки. Хто кого не пропустив – з’ясовуватиме слідство за результатами проведеної експертизи. Вже відомо, що «швидка» їхала на виклик до військкомату, де, тікаючи, з п’ятого поверху випав призовник.

Аварія, в якій травмувались п’ятеро людей, трапилась на вул. Руській 14 травня близько 6 ранку – «Мерседес» зіткнувся зі «швидкою», повідомляє “20 хвилин“.

– “Швидка” їхала в бік “Дружби”, перехрестя минала на червоний сигнал світлофора, – повідомила очільник прес-служби управління патрульної поліції м. Тернополя Оксана Смільська. – «Мерседес» не надав перевагу в русі. Відбулось зіткнення. На місце події очевидці викликали «швидку» і поліцію. Патрульні згодом – слідчо-оперативну групу. За нашою інформацією, в аварії потерпіло п’ятеро людей. Серед них – й троє медпрацівників.

За попередніми даними, обоє водіїв були тверезими, – каже Оксана Смільська.

Очевидці ДТП кажуть, що “швидка” їхала без сирени. Медики стверджують, що звуковий сигнал був увімкненим.

– Я живу зовсім поруч, в цей час вже прокинулась, – розповіла тернополянка Тетяна, яка проживає на вул. Руська, 16. – Якоїсь миті чую – звук сильного удару і сигналить машина. Ніби заклинило клаксон. Сирени «швидкої» не чула.

Клаксон в «Мерседесі» могло й справді заклинити, адже від удару вистрелили подушки безпеки.

Тернополяни активно обговорюють аварію у соцмережах та коментують на сайті 20minut.ua. Висувають власні версії щодо винуватця події.

– Ситуація неоднозначна, – пише Микола Стадницький. – Я розумію, що «швидка» має перевагу в русі, але водій «Мерседеса» не міг її фізично бачити, бо будинки заважають. Та й їхав впевнено на дозволений сигнал світлофора. «Швидка» на тому перехресті завжди обережно проїжджає.

Ігор Чванків нагадує усім, що спецсигнал та проблискові маяки червоного кольору дають право першочергового проїзду.

– «Швидка» має перевагу – це однозначно, – пише Василь Михайлюк. – Друге: водій «Мерседесу» при виїзді на перехрестя не подивився ліворуч, інакше «швидку» він би побачив. Видимість там добра.

Тернопільський юрист і водій з чималим стажем Олена Степанова більше переконана у винуватості водія іномарки.

– Водій «Мерседесу» таки винен, – пише Олена Степанова – У пункті 3.2 Правил дорожнього руху чітко йдеться: «У разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом, водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов’язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу і супроводжуваних ним транспортних засобів.

Як вдалось нам з’ясувати, «швидка» їхала на виклик до військкомату, де призовник, намагаючись утекти, випав з 5 поверху. Інформацію частково підтвердили у відділі комунікації головного управління нацполіції в області. Однак, деталей цієї події поки не коментують.

«Швидка» їхала вул. Руською з увімкненими маячками синього кольору, – повідомив начальник відділу комунікації головного управління нацполіції в області Сергій Крета. – Це підтверджує й відео з камер відеоспостереження. Зі слів водія «швидкої» та медперсоналу, у їхньому авто був увімкнений звуковий сигнал.

Водій «Мерседесу» стверджує, що звуку не чув і не мав змоги бачити «швидку», бо їхав досить швидко.

– А аварії травмувались водій і троє медпрацівників зі «швидкої» та водій іномарки, – каже Сергій Крета. – Стан усіх задовільний. Після надання допомоги трьох потерпілих відпустили додому. У лікарні залишається один медик і водій іномарки. У них травми середньої важкості.

За фактом ДТП вже порушили кримінальне провадження, повідомили у поліції. Хто порушив правила і став винуватцем ДТП – визначатимуть слідчі за результатами експертизи.