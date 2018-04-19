Шукали кілька місяців: поліція спіймала злодіїв, які обікрали більше двадцяти людей

19/04/2018 Розмір тексту:

Кілька місяців працівники поліції Гусятинщини розшукували крадіїв автозапчастин та палива. Від рук зловмисників потерпіло більше двадцяти місцевих жителів.

Люди скаржилися, що вночі невідомі з автотранспорту знімали акумулятори та зливали пальне. За словами начальника Гусятинського відділення поліції Олега Гудака, перші заяви від потерпілих почали надходити ще три місяці тому. Проте люди скаржилися не лише на зникнення акумуляторних батарей та солярки, але й іншого реманенту, який знаходився на території приватних господарств.

Усі злочини скоювалися з певною періодичністю. За одну ніч невідомі обкрадали по 3-5 автівок, а після цього на деякий час щезали. Вирахувати та піймати злодіїв допомогли камери відеоспостереження. Під час однієї з крадіжок чоловіки потрапили в об’єктив охоронного обладнання. Обидва крадія – уродженці Хмельниччини – 1998 та 2000 років народження. Крадіжками заробляли на прожиття.

У ході перевірки стало відомо, що жертвами дуету стали не лише мешканці Тернопільської області, але й жителі Хмельниччини. Крадені автозапчастини юнаки продавали, а пальним заправляли власне авто марки Opel Vectra литовської реєстрації. Наразі хлопці зізналися в більш як двадцяти крадіжках. Проте працівники поліції перевіряють і інші схожі факти.

Вирішується питання про оголошення крадіям підозри та міри запобіжного заходу, повідомляють у поліції.