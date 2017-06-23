Штормове попередження оголосили на Тернопільщині

23/06/2017 Розмір тексту:

Ускладнення погодних умов передбачають на Тернопільщині. За словами метеорологів, в регіоні очікуються грози та шквали 15 – 20 метрів за секунду. Також дещо знизиться температура повітря.

Хмарність, дощі, сильний вітер, шквали, грози – таку погоду передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Зміни погодних умов пов’язані з впливом циклону. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, дощова погода зберігатиметься і упродовж вихідних.

«На Тернопільщині передбачається хмарна погода, місцями з проясненнями. Вітер північний 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря: вночі 13 – 16 градусів тепла; вдень 23 – 25 тепла. Можливі коливання температурних показників. Не обійдеться без дощів, часом можливі досить сильні опади: грози, зливи».

Метеорологи відзначають: дещо стабілізується погода наступного тижня. Передбачають вищі температурні показники і меншу кількість опадів.

Софія Романська