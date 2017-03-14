Шприци, викрутки, ніж і скальпель: Тернополем розгулював небезпечний рецидивіст. ФОТО

14/03/2017 0
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Патрулюючи вулицю Перля, інспектори помітили чоловіка з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Подія трапилася близько 19-ї години вечора, 13 березня.

Охоронці порядку підійшли до нього, щоб перевірити особу. З’ясувалося, що це раніше судимий житель Козівського району.

При поверхневій перевірці патрульні виявили у чоловіка 2 ампули димедролу, медичні шприци, 2 викрутки, предмет схожий на ніж та медичний скальпель.

Громадянина інспектори доправили до відділку поліції та передали слідчому, повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.

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