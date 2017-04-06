Шокуючий випадок на Тернопільщині: мама “ув’язнила” вдома 14-річного сина. ВІДЕО

06/04/2017 0
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Жінка ізолювала власного 14-річного сина від суспільства на Тернопільщині.

Хлопчик не відвідує школу, не спілкується з однолітками, майже не виходить з дому. Мама відгородила його від людей, бо, мовляв, з нею йому ліпше і безпечніше.

Соціальні служби забрали дитину в притулок, поліцейські порушили кримінальну справу стосовно жінки.

Деталі – у випуску ТСН.

 

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