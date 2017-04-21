Шокуюча знахідка: де на Тернопільщині викидають львівське сміття

21/04/2017 Розмір тексту:

Ввечері 19 квітня неподалік від Малашівецького сміттєзвалища працівники поліції затримали та доправили на штрафмайданчик дві вантажівки з львівським сміттям.

Як прокоментував головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Тернопільської області Едуард Ференц, автомобілі належать тернопільському підприємцю, який надає послуги із перевезення вантажів, фахівцям відоме його прізвище, зафіксовані також номерні знаки транспортних засобів.

– Очевидно, що він укладає угоду з відповідальними особами за видалення відходів м.Львова. Підприємець має документи – шляхові листи чи накладні, згідно з якими відходи повинен вивозити на Дніпропетровщину, а вже в дорозі водії шукають де б їх вивантажити. Інформація про сміттєзвалища Тернопільщини не є конфіденційною, тому шукають нагоду вивантажити відходи або на одному з них, або ж десь на узбіччі. Виходить, що у Львові оплачують відстань до Дніпра, але підприємець, схоже, скорочує маршрут, позбуваючись відходів на рідній Тернопільщині. Втім, вантажівки навантажені сміттям, ще не встигли розвантажитись, — пояснює Едуард Ференц.

За його словами, лише за перший квартал 2017 року на території Тернопільщини було зафіксовано 13 випадків незаконного вивантаження відходів зі Львова. Не виключено, що до них причетний вище згаданий підприємець. Найбільш шокуючою стала «сміттєва знахідка» у місцевому зоологічному заказнику «Коцюбинчики». У всіх випадках було зафіксовано лише відходи, а от учора вперше зафіксували транспортні засоби, які, ймовірно, мали намір викинути відходи десь по дорозі.

Станом на сьогоднішній день Тернопільська область отримала збитки від несанкціонованого вивезення відходів зі Львова на суму понад півмільйона гривень, ним було забруднено близько 2700 м2 земельних ділянок.

На даний час працівниками поліції відібрано пояснення у причетних осіб, автомобілі зі сміттям відпущено. Проте, в діях тернопільського перевізника вбачаються ознаки адміністративного правопорушення, визначені ст. 82, 164 КУпАП, адже вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюється юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах (це вимоги ст. 35-1 ЗУ «Про відходи»). Розмір штрафу за ст. 164 КУпАП становить від 17 тис. грн. до 34 тис. грн.

Після одержання матеріалів від поліції Держекоінспекцією буде розпочато адміністративне провадження стосовно тернопільського перевізника.