На Тернопільщині намагалися вкрасти дитину

02/04/2017 Розмір тексту:

Дев’ятирічну дівчинку намагався заманити до себе в машину планшетом невідомий чоловік. Такий випадок стався близько обіду 24 березня біля зупинки у селі Підгородньому під Тернополем. Про те, що трапилось з її дитиною, у редакцію повідомила мама дівчинки. Жінка розповіла цю історію, аби привернути увагу до проблеми та закликати батьків більше говорити дітям про небезпеку.

– Від історії, що трапилась з моєю дитиною, у мене волосся стало дибки, – розповіла “20 хвилин” мама дівчинки пані Ольга (ім’я змінене – ред). – Живемо в Підгородньому, я часто відпускала її в магазин, до того ж був білий день. Коли донька вийшла з магазину, неподалік зупинки зупинилося авто, з якого вийшов чоловік. Він запропонував дитині планшет і закликав, щоб вона підійшла до авто. Дитина не відповідаючи, побігла додому. Тоді на зупинці було двоє хлопців, вони свідки. Я ще раніше постійно розповідала доньці, що не можна підходити до незнайомців. Її ж ледь не викрали! Тепер вона від мене не відходить, боюсь її пускати кудись саму.

Історія трапилась минулої п’ятниці, 24 березня, але лише 30 березня, дівчинка згадала колір машини та приблизні номери.

– Дитина так злякалась, що про автомобіль не могла нічого пригадати, – каже жінка. – І лише вчора, повернувшись з прогулянки, вона згадала, що той автомобіль був такої ж марки як у нашого сусіда – Lanos, тільки сірого кольору. До поліції я ще не зверталась, бо мала клопоти через здоров’я брата, але обов’язково звернусь. Я розповіла це, щоб не дай Боже не сталося біди з чиєюсь дитиною.

В поліції кажуть, що наразі подібних звернень до них не надходило.

– Такі випадки стаються нечасто – це другий випадок за останніх кілька місяців. – повідомили у секторі комунікації ГУ Національної Поліції у Тернопільській області. – До речі, у багатьох випадках шахрайство, пограбування, викрадення, зґвалтування, вбивство починаються із розмови дитини із незнайомими людьми.

Нагадаємо, психологи радять дорослим говорити з дітьми про те, як поводитись з незнайомцями. Навчити дітей правил безпечної поведінки закликає і поліція.