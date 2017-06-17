Шкробот став кавалером ордену “За заслуги”

17/06/2017 Розмір тексту:

Головний лікар обласної психоневрологічної лікарні Володимир Шкробот нагороджений орденом “За заслуги” першого ступеня.

Про це йдеться в Указі Президента України щодо нагородження до дня медичного працівника.

Таким чином, глава медичної династії Шкроботів став повним кавалером одного з найпочесніших орденів України.

Ще один тепополянин – проректор Тернопільського медунівеситету Степан Запорожан отримав звання заслуженого працівника охорони здоров’я.

Відповідно до законодавства, клопотання про нагородження подає голова обласної державної адміністрації.