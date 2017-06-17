Шкробот став кавалером ордену “За заслуги”
17/06/2017 0
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Головний лікар обласної психоневрологічної лікарні Володимир Шкробот нагороджений орденом “За заслуги” першого ступеня.
Про це йдеться в Указі Президента України щодо нагородження до дня медичного працівника.
Таким чином, глава медичної династії Шкроботів став повним кавалером одного з найпочесніших орденів України.
Ще один тепополянин – проректор Тернопільського медунівеситету Степан Запорожан отримав звання заслуженого працівника охорони здоров’я.
Відповідно до законодавства, клопотання про нагородження подає голова обласної державної адміністрації.
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