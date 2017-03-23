Школярів Тернопільщини атакують віруси

22/03/2017 Розмір тексту:

Незважаючи на потепління, грип не відступає. Найбільше від вірусів потерпають діти шкільного віку, – констатують в обласній санепідслужбі. Оскільки у групах залишається великий ризик підхопити вірус. Відтак лікарі-епідеміологи радять дотримуватися профілактичних норм.

На Тернопільщині за останній тиждень порівняно з попереднім зросла захворюваність на 34%. Наразі зареєстровано понад три тисячі хворих, більшість з яких – діти шкільного віку. Проте в реальності кількість хворих набагато більша.

«Ми розуміємо, що офіційні показники постійно відрізняються від реальності, де кількість хворих значно більша. Оскільки в нас дуже багато людей має звичку займатися самолікуванням, що дуже часто дає негативні наслідки. Щодо офіційної статистики, то в останній тиждень зафіксовано понад три тисячі хворих, 2015 з них – це діти. Найбільше хворих серед дітей шкільного віку. Госпіталізовано за тиждень майже дві сотні людей. Також в області циркулює вірус грипу А Н3. Проте, на щастя, летальних випадків не зареєстровано», – повідомляють в обласному центрі лабораторних досліджень.

Також лікарі додають: ситуація з підвищеним рівнем захворюваності навесні пов’язана з відсутністю достатньої кількості вакцини упродовж цьогорічного епідеміологічного періоду. Загалом в області щеплено трохи більше тисячі осіб.