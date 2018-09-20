Школярі з Тернопільщини взяли участь у «Грі Патріотів»

– Мав честь привітати учасників та нагородити переможців. На мою думку, проведення таких заходів розвиває у дітей інтерес до спорту, виховує почуття єдності, що є невід’ємними елементами у вихованні національно свідомих громадян, – зазначив Михайло Головко.

До слова, тернопільський осередок ВГО «Сокіл» організував пізнавальне свято для старшого покоління у вигляді розважально-концертної програми реконструкції чотирьох історичних епох. Доповнили свято та завершальний етап змагань патріотичний виступ гурту «Стан свідомості» та атракціони для наймолодших збаражчан.