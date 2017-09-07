Школярі Тернопільщини слабкі у точних науках

07/09/2017 Розмір тексту:

Міністерство освіти і науки України оприлюднило рейтинги областей за результатами ЗНО. Відтак за рівнем знань української мови та літератури, Тернопільщина займає третє місце в Україні, а от з точними науками у багатьох абітурієнтів краю не склалося.

Майже 20% абітурієнтів краю не подолали порогового бар’єру з фізики та хімії, 15% – з математики. А от щодо гуманітарних наук, то більшість одинадцятикласників показали добрі результати.

«У попередні роки наші діти займали останні місця за рівнем знань з української мови та літератури. Ми взяли це питання на контроль і тепер маємо результат. Тепер спробуємо направити зусилля на підвищення якості викладання точних наук. Щодо історії України, то ми займаємо п’яте місце. Цим місцем ми теж не задоволені. Оскільки діти на Західній Україні повинні добре знати свою історію. Щодо англійської, то займаємо четверте місце. Теж бажано наступні результати поліпшити. Як показав рейтинг, точні науки складні і наші діти їх не дуже добре знають. Інституту післядипломної освіти поставлено завдання проаналізувати, чому так відбувається», – відзначила начальник управління освіти і науки ОДА Ольга Хома.

Зазвичай, кращі результати у ЗНО показують діти, які додатково займаються з репетиторами, хоча такої різниці бути неповинно.

Софія Романська