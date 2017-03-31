Школярі Тернопільщини написали книгу про героїв нашого часу

31/03/2017 Розмір тексту:

«Книга звитяги героїв Євромайдану та героїв АТО» – така назва спільного видання школярів з різних районів Тернопільської області. Вони працювали над цим видання більше двох років, зібрали сотні історій про героїчні вчинки земляків.

У багатьох районах Тернопільської області є люди, які захищали Україну ціною власного життя. Відтак школярі взялися описати їхні історії та сформувати спільне видання. Книжку презентували у різних навчальних закладах краю, а також передали до обласного архіву.

«Школярі дуже наполегливо працювали над цим виданням. Зустрічалися з учасниками майдану, а також з рідними тих, хто загинув на війні. Є дуже емоційні і зворушливі розповіді. Думаю, це видання дуже важливе для української історії. У нашому районі дуже багато дітей долучилося, а також їхні батьки, вдячні за небайдужість», – каже представник Бучацької громади Ірина Гошовська.

У Бережанах учні зібрали інформацію про 25 героїв, історії помістили до «Книги звитяги героїв Євромайдану та героїв АТО». Учні кажуть, що зупинятися не будуть, доповнюватимуть видання новими історіями. Проте всі мріють, щоб книжка закінчилася переможною розповіддю про мирне вирішення військового конфлікту. «Діти справді дуже перейнялися ситуацією в нашій країні. Це говорить, що ми виховуємо покоління патріотів, яким небайдужа наша країна», – додає директор Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти Олександр Петровський.

Видання зберігатиметься в обласному архіві, а також у загальноосвітніх школах краю.