Школу на Тернопільщині закрили через кір

13/04/2018 Розмір тексту:

Відучора учні Вишнівецької ЗОШ I-III ступенів не відвідують навчальний заклад. Причиною закриття школи з 12 по 18 квітня стало масове захворювання дітей на кір.

Як повідомив редакції “Нашого ДНЯ” лікар-епідеміолог Збаразького районного лабораторного відділення Олексій Іванович Чванкін, на сьогодні у цьому навчальному закладі захворіло 18 дітей.

Тривожна ситуація і в цілому по Збаразькому району. На сьогодні зафіксовано 62 випадки захворювання на кір серед дітей.