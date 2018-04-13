Школу на Тернопільщині закрили через кір
13/04/2018 0
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Відучора учні Вишнівецької ЗОШ I-III ступенів не відвідують навчальний заклад. Причиною закриття школи з 12 по 18 квітня стало масове захворювання дітей на кір.
Як повідомив редакції “Нашого ДНЯ” лікар-епідеміолог Збаразького районного лабораторного відділення Олексій Іванович Чванкін, на сьогодні у цьому навчальному закладі захворіло 18 дітей.
Тривожна ситуація і в цілому по Збаразькому району. На сьогодні зафіксовано 62 випадки захворювання на кір серед дітей.
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