Школа з Тернопільщини – лауреат Всеукраїнського конкурсу “Моральний вчинок”

21/05/2017 Розмір тексту:

У 2017 Асоціація українських правників спільно з Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Київським інститутом музики ім. Р.М. Глієра та Українським фондом культури, за підтримки Київського університету імені Бориса Грінченка, традиційно проводила серед школярів і студентів VIІ Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок», який за шість років набув значної популярності в усіх регіонах України.

До Асоціації з усіх регіонів України надійшли яскраві та змістовні проекти національно-патріотичного, екологічного, соціального, культурологічного, юридичного напрямку у формі фоторепортажів, стіннівок, відеосюжетів, презентацій тощо, у яких розповідається про добрі справи школярів і студентів. Творчі роботи учасників продемонстрували широкомасштабну суспільно корисну діяльність, яку проводять школярі та студенти під керівництвом педагогів, батьків, лідерів громадських організацій. Загалом до підсумкового етапу Конкурсу налійшло 529 творчих звітів

Нам приємно повідомити, що серед переможців і єдиним представником з Тернопільської області є Загірцівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Лановецького району. Ми представили національно-патріотичний проект «Герої нашого часу» (фоторепортаж), (виконавці проекту – учні 6-7 класів, керівники проекту: Маглюк Надія Федотівна, вчитель української мови та літератури, Слободюк Катерина Леонідівна, вчитель математики), який посів ІІІ місце.

17 травня 2017 року відбулася урочиста церемонія нагородження переможців та лауреатів VIІ Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. Делегація нашої школи, у складі керівників проекту Маглюк Надії Федотівни, Слободюк Катерини Леонідівни, практичного психолога Кодьман Наталії Олександрівни та учнів 6-7 класів, побувала у Києві і повернулася з Дипломом та цінними подарунками. Ще одним дарунком для дітей стало знайомство з нашою столицею: замилування краєвидами Дніпра, мандрівка Хрещатиком, смакування ласощами київських крамниць та кав’ярень. А головне, діти побували в тих місцях, де відбувалися події Революції Гідності. На алеї Небесної Сотні вшанували пам’ять загиблих Героїв.

Делегація школи повернулася з приємними враженнями і планами до нових творчих звершень, розумінням того, що моральний вчинок вже зараз став ідеалом сучасної моделі поведінки, пропагандистом добрих справ українських дітей та молоді.

Слободюк Катерина Леонідівна, вчитель Загірцівської ЗОШ І-ІІ ст., керівник проекту