Школа у Полупанівці має оновлене подвір’я завдяки місцевому кар’єру. ФОТО

Двір навчального закладу коштом Полупанівського кар’єру було викладено новою бруківкою.

Ремонтні роботи коштували підприємству 108 тисяч гривень. Окрім бруківки, також посприяли у ремонті й інших об’єктів, зокрема виділили будматеріали для огорожі.

– Ми виділяємо гроші і на подарунки школярам до Нового року, такі ж подарунки отримують вихованці дитячого садочка. В теперішніх умовах допомагати стало складніше, але оскільки вже взялися за цю справу, то не відступаємо, – зазначив директор Полупанівського кар’єру Ігор Штогрин.

На потребі у спонсорській допомозі наголошує і директор навчального закладу.

– На жаль, ми рідко можемо робити капітальні ремонти, частіше це косметичні. Все ж вдалося зробити гарні класи, як то кажуть, з євроремонтом, закупили нові меблі. В покращенні умов нам значно допомагає дирекція кар’єру, – говорить директор загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села Полупанівка Роман Нагуменюк.

На оновленому подвір’ї школи уже відбулося свято Першого вересня для 56 учнів.