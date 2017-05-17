Шість земельних ділянок, три квартири, два будинки, три автомобілі і два човни задекларував депутат Тернопільської облради

17/05/2017 Розмір тексту:

Депутат фракції Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» в обласній раді, директор Чортківського державного медичного коледжу Любомир Білик задекларував частину їдальні, два човни, 6 земельних ділянок, три квартири, два садових будинки, три автомобілі й готівку.

Як видно з його декларації про доходи, він володіє двома земельними ділянками площами 1000 кв. м і 1200 кв. м, які набув одночасно, у Чорткові, земельною ділянкою площею 610 кв. м у Криворівні Верховинського району Івано-Франківської області, земельною ділянкою площею 559 кв. м у селі Росохач Чортківського району, земельною ділянкою площею 3000 кв. м у селі Мислова Підволочиського району.

Крім того, у власності Любомира Білика перебуває дачний будинок площею 84,4 кв. м у селі Росохач, дачний будинок площею 57,4 кв. м у Касперівцях Заліщицького району, квартира площею 58,6 кв. м у Чорткові, гараж площею 24,8 кв. м у Чорткові та частина будівлі їдальні площею 208,8 кв. м у Підволочиську.

Його ж дружина володіє земельною ділянкою площею 443 кв. м у селі Росохач Чортківського району, двома квартирами площами 75,1 кв. м і 51,8 кв. м у Чорткові, гаражем площею 20 кв. м у Чорткові, нежитловим приміщенням площею 162,6 кв. м у Чорткові.

Також Любомир Білик задекларував житловий будинок площею 179,6 кв. м у Чорткові. Проте його будівництво ще не завершене.

У власності депутата перебуває також автомобіль ЗАЗ 965А 1966 року випуску, два човни «Прогрес 2М» і «Темп». Його дружина їздить на бусі «Renault Trafik» 2007 року випуску, а право користування має на автомобіль «Suzuki» 2007 року випуску.

За рік сім’я Біликів заробила 265 тис. 895 грн., з яких 139 тис. 558 грн. – зарплата Любомира Білика, отримана в Чортківському медичному коледжі, 49 тис. 617 грн. – його пенсія, 8 тис. 689 грн. – зарплата його дружини, яка також працює у Чортківському медколеджі, 17 тис. 349 грн. – її пенсія, 50 тис. 682 грн. – дохід від зайняття підприємницькою діяльністю.

Крім того, їхня сім’я задекларувала 3500 доларів США та 85 тисяч гривень готівки, що сумарно становить 179 тис. 500 грн.

Джерело: Галас