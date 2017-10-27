Шість вулиць капітально відремонтували у Тернополі цього року
27/10/2017 0
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У Тернополі цього року капітально відремонтовано шість вулиць: Клінічну, Січових Стрільців, Глиняну, Білецьку, Шашкевича та частину проїжджої ділянки на дамбі Тернопільського ставу.
Зі слів начальника відділу технагляду Олега Вітика, наразі ведуться активні ремонтні роботи з оновлення шляхопроводу на вул. Бродівській та на перехресті вулиць Дружби – Миру. Також триває ремонт дощових колекторів на вул. Бережанській та 15 квітня.
До слова, вул. Глиняна, де нещодавно завершився капітальний ремонт, уже відкрита для проїзду автотранспорту. Там триває ремонт пішохідних ділянок.
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