Шість екіпажів поліції шукали водія, котрий збив п’яного велосипедиста

26/12/2016 Розмір тексту:

З відкритим переломом кісток лівої гомілки, закритою черепно-мозковою травмою та у травматичному шоці до реанімаційного відділення лікарні карета швидкої допомоги 24 грудня привезла жителя села Борсуки Лановецького району. Сорокап’ятирічного чоловіка збив водій автомобіля та втік.

Непритомний велосипедист пролежав на узбіччі хвилин 20. Його о 18.10 помітив водій трактора і повідомив на лінію “102″.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За словами начальника Лановецького відділення поліції Василя Бурика, на місці ДТП вони виявили докази за якими слідчі й визначили марку автомобіля, що збив чоловіка. За попередньою інформацією, потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння і рухався на велосипеді у зустрічному напрямку.

По тривозі було піднято шість екіпажів поліції Лановеччини. Допомагали розшукувати втікача і колеги з Кременця. Поліцейські відпрацьовували весь район та наближені села, перевіряли кожну автівку.

Після шести годин оперативно-пошукових заходів правоохоронцям вдалося розшукати втікача. Ним виявився житель Шумського району. Він ереховувався в орендованому гаражі Ланівців. У скоєному водій зізнався і заявив, що злякався, а тому й втік. Аби заспокоїти нерви, випив кілька грам спиртного.

Разом з водієм у гаражі було й двоє свідків ДТП. Один з них, при зіткненні з велосипедистом, уламками розбитого скла поранив руку.

Водія затримали відповідно до статті 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Потерпілий прийшов до свідомості. Життю чоловіка нічого не загрожує. Триває слідство.