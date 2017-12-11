“Шахтар” усі дороги приведуть у Рим, “Динамо” вирушить рубати голови орлів в Афінах

11/12/2017 Розмір тексту:

У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів і 1/16 Ліги Європи.

“Шахтареві” жереб вибрав у суперника італійську “Рому”. Її легендарний форвард і символ Ф.Тотті одразу ж заявив, що жереб зовсім непоганий, хоча, мовляв, з технічними гравцями “Шахтаря” римлянам доведеться непросто… Взагалі, не дуже приємно, коли суперник мало не радіє, що йому попався саме ти, однак це не повинно деморалізувати підопічних П.Фонсеки. Врешті-решт, римські “вовки” – далеко не найгрізніша “звірюка”, що могла попастися – “Барселона”, ПСЖ, “Манчестер Юнайтед” випробовуватимуть інших. Хоча Джеко, Стротман, Наїнгголан, Де Россі, Ель-Шаараві – імена в футбольному світі знані та шановані. Матчі “Шахтар” – “Рома” відбудуться 21 лютого в Харкові і 13 березня в Римі.

У Лізі Європи “Динамо” зустрінеться з афінським АЕК. Варіант, зрештою, цілком прийнятний – це не “Наполі”, “Ніцца” чи “Марсель”. І не “Боруссія” з Ярмоленком, футбольне серце якого розривалося б в такому випадку надвоє… “Двоголові жовто-чорні орли” востаннє ставали чемпіонами Греції ще в 1994 і відтоді перебувають в затінку грандів футбольної Еллади – “Олімпіакоса” і “Панатінаїкоса”. У їхньому стані є наша людина – Дмитро Чигринський, однак навряд чи він виконуватиме роль “футбольного Штірліца” на службі “Динамо”. Тим більше що він, як це здебільшого бувало в його кар’єрі, переважно лікується, ніж грає. Матчі “Динамо” – АЕК відбудуться 15 лютого в Афінах і 22 лютого – в Києві.

Ігор Дуда