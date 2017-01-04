Донецький “Шахтар” “пропишеться” у Тернополі?

04/01/2017 Розмір тексту:

За повідомленнями ряду українських ЗМІ донецький Шахтар у новому році матчі УПЛ проводитиме на новому стадіоні.

Донеччани поєдинки чемпіонату України не хочуть проводити у Львові, а тому шукають для себе нову арену. Одним з варіантів для Шахтаря є Тернопільський міський стадіон. Також керівництво донецького клубу розглядає стадіони у Маріуполі, Сумах, Харкові та Запоріжжі, повідомляє sports.te.ua.