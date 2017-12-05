“Шахтар” – “Манчестер Сіті”: буде “Наша взяла!” чи We’ve won!

05/12/2017 Розмір тексту:

Сьогодні “Шахтар” проведе у Харкові останній матч групового урніру Ліги чемпіонів.

Суперник – гірше не вигадаєш: “Манчестер Сіті”. Х.Гвардіола, провалявши минулого сезону дурня (а точніше – придивляючись і мотаючи все на вуса), у цьому році наразі демонструє неперевершене вміння конструювати гру команди так, що в ній дуже добре припасовані усі деталі механізму. Як наслідок – “містяни” громлять усіх в АПЛ та Лізі чемпіонів, причому нерідко – просто з непристойним рахунком. “Шахтар” у цьому поєдинку влаштує нічия, і це може зіграти з “гірниками” злий жарт, оскільки здатне створити певну ігрову невизначеність. Хоча цілком можливо, що навіть з акцентом на атаку і підтримувані доброзичливою харківською публікою “парень молодой” може “погнать порожняк” до місця свого нинішнього базування. Гвардіола не взяв до Харкова лідерів “Мансіті” К. де Брюйне і Давіда Сілву. І веснянкуватий бельгієць, чимось схожий на кирпатого уродження Курська чи Калуги, і витончений іспанець, звичайно, вагомі втрати, однак у “містян” – величенька обойма гравців екстра-класу. І тут виникає жарт, який, як відомо, завжди містить частку правди. І в якому криється незнищенна частина нашого менталітету: а що як досвідченому менеджменту Р.Ахметова вийти на колишнього гравця “Шахтаря” Фернандіньо чи Яя Туре, минуле якого теж пов’язане з Донецьком, і попросити “по-дружньому посприяти” у здобутті потрібного результату. Це, звісно, жарт, але, погодьтеся, він цілком вплітається в особливості нашої психології…Наразі ж – серія прогнозів місцевих (і не лише місцевих) провидців на поєдинок “Шахтар” – “Манчестер Сіті”:

Володимир Шманько, професор ТДМУ – 2:1

Ігор Дуда, директор художнього музею – 0:2

Денис Могитич, лікар-стоматолог – 2:1

Вільям М.Джонс – підданий Великобританії – 1:3

Ярослав Вівчарук заст.нач.управління водних ресурсів – 2:1

Денис Лучка, заст.редактора “Нової тернопільської газети” – 1:1

Пітер, студент-медик з Кенії – 1:3

Резоме: різнобій прогнозів, як видно, досить значний. У іноземців уже традиційно – нуль довіри до нашого флагмана. Знову солідаризувався з ними мій шановний тезко, директор художнього музею, похмуре пророцтво якого, на жаль, часто справджується…Сам же спробую бути нехай і наївним, та все ж оптимістом

Ігор Дуда, журналіст – 2:0