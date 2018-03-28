Шахраї виманили у тернополянки 13000 гривень

28/03/2018 Розмір тексту:

Шахрайська схема, провірена аферистами, продовжує діяти не лише через недбалість, але й через нехтування правилами безпеки самими власниками карткових рахунків.

Чергова жертва пройдисвітів втратила з електронного гаманця близько 13000 гривень, повідомляють у поліції.

Жителька обласного центру, сама того не розуміючи, перерахувала через банкомат власні кошти на чужий рахунок. До жінки зателефонувала невідома та представившись співробітником фінансової установи, запропонувала збільшити кредитний ліміт. За історією пройдисвітки, весь залишок необхідно перевести на електронний гаманець, оскільки готівку певний проміжок часу не можливо буде зняти. Тернополянка, не задумуючись у правдивості слів незнайомки, виконала всі умови. Краянка зрозуміла, що її ошукали, коли кошти так і не повернулися на картковий рахунок. За допомогою звернулась до поліцейських.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ.