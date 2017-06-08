Шахраї виманили у мешканки Тернопільщини рекордну суму грошей

08/06/2017 Розмір тексту:

З заявою про шахрайство 7 червня до працівників Лановецькоговідділення поліції звернулась місцева мешканка. Жінка розповіла, що стала черговою жертвою аферистів.

Схема стара, а потерпіла нова. Шахрай діяв впевнено та переконливо. За словами потерпілої, 6 червня близько 03:00 на мобільному телефоні краянки пролунав дзвінок. На кінці слухавки невідомий чоловік представився працівником правоохоронних органів.

Поліцейський повідомив неприємну новину: син жінки вчинив злочин, йому загрожує кримінальна відповідальність. Розповівши обставини події, чоловік запевнив і про можливий вихід з ситуації, але це буде вартувати чималі кошти – 2 000 американських доларів. Потерпіла погодилась на умови дозвонювача про перерахунок коштів. Шахраї навіть передали слухавку сину. Шокова жінка навіть не зрозуміла, що спілкується не з родичем, а ще з одним аферистом. Весь час невідомі тримали жительку району на зв’язку, аби та не зателефонувала до родича та в поліцію.

За вказівками шахраїв ланівчанка спершу перерахувала 31 000 гривень на різні мобільні телефони, а потім ще 15 000 на банківський рахунок. Після успішних трансакцій заявниця таки зв’язалась з сином, який проживає в сусідній області, але її здивуванню не було меж: син спростував всю інформацію, яку повідомили невідомі матері. Потерпіла звернулась за допомогою до поліцейських.

Відомості про подію внесені в Єдиний реєстр досудового розслідування відповідно до частини 1 статті 190 ККУ – шахрайство, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.