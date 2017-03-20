Шахраї полюють на тернополян у всесвітній павутині

20/03/2017 Розмір тексту:

Неприємність спіткала 22-річну мешканку обласного центру. Купуючи товар в інтернеті, тернополянка натрапила на чергового шахрая.

Потерпіла хотіла придбати на сайті дитячий візок. Знайшла необхідний товар, домовилася про покупку візка з продавцем і справно перевела йому на рахунок 5 тисяч гривень. Однак зловмисник не погребував шахраювати на дитячих речах тож товару потерпіла так і не отримала. Зникло з сайту й оголошення про продаж, не відповідав на дзвінки і його автор. Тернополянказвернулася з заявою в поліцію.

Правоохоронці розшукують зловмисника і попереджають: купуючи товар, спробуйте дізнатися якнайбільше інформації про продавця чи покупця. Ніколи не здійснюйте повну або часткову передоплату товару. Найкраще розраховуватися при отриманні.

Таке ж прохання і до тих, хто продає через сайти оголошень. Не вірте смс-повідомленням про зарахування коштів, домовляйтеся про отримання грошей готівкою при зустрічі. Це убезпечить вас від шахрайства, наголошують у відділі комунікації НП Тернопільської області.