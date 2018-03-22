Шахраї масово крадуть гроші у мешканців області

22/03/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині шахраї масово крадуть гроші у власників банківських рахунків. Правоохоронці б’ють на сполох, оскільки майже щодня до них звертаються ошукані жителі краю. Рівень розкриття таких злочинів наближений до нуля.

Цими днями близько п’яти тисяч з банківського рахунку втратив 58-річний тернополянин.

«Потерпілий повірив, що незнайомець, який близько 18 години зателефонував на мобільний, є працівником банку. Відтак, щоб відновити доступ до начебто заблокованої картки, повідомив шахраєві усі персональні дані та паролі до кредитки. Результат очікуваний для таких випадків – з рахунку зникло більше п’яти тисяч гривень», – розповідають у головному управлінні Національної поліції в області.

Лиходії вдаються і до більш радикальних методів. До банкомату прилаштовують пристрій, який зчитує інформацію з банківської карти. За допомогою спеціальних накладок зловмисникам вдається отримувати інформацію з десятків карт користувачів банків. Відтак правоохоронці наголошують: найкращий спосіб вберегти заощадження на банківські карті – знімати готівку у відділеннях банку і нікому не повідомляти інформацію, що надає доступ до рахунку.

«Працівники банку ніколи не телефонуватимуть вам і не запитуватимуть пін-код, логін, пароль, cvv-код і номер картки. Якщо ж незнайомець наполягає на отриманні такої інформації, негайно припиняйте розмову, бо вам телефонує шахрай», – додає начальник ГУ НП в області Олександр Богомол.

Перераховуючи гроші в Інтернеті, варто бути впевненим у ресурсах і використовувати антивірусне забезпечення.

Софія Романська