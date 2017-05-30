Шахраї крадуть гроші у жителів області, прикидаючись працівниками РЕМу

30/05/2017 Розмір тексту:

Не розпізнала шахраїв 54-річна мешканка села Ягільниця, що на Чортківщині. Впустила невідомих до помешкання та втратила майже тисячу гривень.

Двоє незнайомців постукали у двері потерпілої 29 травня близько обіду. Вони представилися працівниками РЕМ та повідомили, що оглядають лічильники. Жінка впустила їх до помешкання. Допоки один заговорив господиню, інший непроханий гість встиг обнишпорити кімнату та знайти на поличці гроші – 950 гривень. Псевдоробітники електромереж швидко попрощалися та покинули дім, а жінка лише через декілька годин помітила пропажу готівки. Зателефонувала в поліцію.

Поліцейські вкотре застерігають краян не довіряти незнайомцям. Якщо до вас завітала підозріла особа, котра назвалась працівником будь-якої державної чи комунальної установи, в першу чергу попросіть її пред’явити посвідчення, також зателефонуйте на підприємство, аби з’ясувати усі обставини даного візиту. Перевірте ретельно почуту інформацію, не поспішайте віддавати незнайомцям гроші за будь-які послуги, розмінювати чи міняти купюри.

У випадку відмови від надання зазначених документів або при відсутності їх невідомих, одразу повідомляйте про такі візити поліцейських.