Шахрай з Тернопільщини через сайт OLX виманив у людей колосальну суму грошей

24/05/2017 Розмір тексту:

Гроші зловмисникові надходили з усіх куточків України, та жоден з покупців так і не отримав товару, оголошення про продаж якого 33-річний бучаччанин розміщував на сайті ОЛХ . Бо продавець, насправді, виявився звичайним шахраєм.

Як розповів начальник Бучацького відділення поліції Ярослав Побуринний, свою злочинну діяльність 33-річний житель райцентру розпочав ще восени минулого року. На безкоштовному сайті оголошень розмістив інформацію про те, що продає мобільний телефон iPhone 6. Ціну вказав привабливу, тому дзвінки від потенційних покупців надходили один за одним. За дзвінками слідували грошові перекази – люди надсилали хто п’ять тисяч гривень, хто десять – в якості завдатку.

– Як вдалося встановити під час досудового розслідування, зловмисник не мав жодного телефону на продаж, торгував, так би мовити, повітрям, а люди довіряли йому, – каже Ярослав Побуринний.

Спочатку обдурених покупців вдавалося водити за ніс,годуючи обіцянками, однак на початку січня до поліцейських надійшла перша заява від жителя Хмельниччини. Чоловік втратив майже одинадцять тисяч гривень, спокусившись на дешевизну мобільного відомої марки.

– Зловмисник намагався якось залагодити конфлікти з тими покупцями, що часто телефонували йому, вимагаючи повернення коштів та погрожуючи звернутись до поліції, – розповів слідчий відділення Роман Грисюк, – Бувало, повертав частину грошей. Принаймні, про це засвідчують вилучені у підозрюваного під час санкціонованого обшуку понад 170 квитанцій про переказ коштів.

Такий спосіб шахрайської діяльності вимагав ще більшої активності, тому зловмисник, змінюючи номери телефонів, подавав все нові й нові оголошення про продаж неіснуючих гаджетів.

Про масштаби діяльності 33-річного пройдисвіта можна лише здогадуватися. Наразі до поліцейських звернулися понад двадцять осіб, що потерпіли від дій шахрая. І в кожному випадку втрати становлять не менше десяти тисяч гривень.

Давати свідчення про злочини, вчинені жителем райцентру, до поліцейських Бучаччини їдуть потерпілі з усіх куточків Тернопільщини, Київщини, Хмельниччини, Одещини, Житомирщини, Львівщини, Закарпаття, Волині та інших регіонів. Люди в один голос заявляють – сумніватися щодо безпечності придбання товару – не було підстав, адже зловмисник безперешкодно надавав свої анкетні дані, навіть копії документів надсилав.

Легкі гроші спонукали 33-річного бучаччанина до пошуку нових шахрайських схем. Тож він вирішив поексперементувати з клієнтами електронної системи миттєвих інтернет-розрахунків. І там знайшлася жертва – житель Вінничини, повіривши пройдисвітові, втратив понад тридцять тисяч гривень.

– Досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 190 КК триває, – розповів заступник начальника Бучацького відділення поліції Володимир Дудин. – Чи не щодня надходять заяви від нових жертв пройдисвіта, якому вже оголошено підозру та обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області