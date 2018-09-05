Шахрай виманив у тернополянки 24000 гривень, а вона йому ще й подякувала

05/09/2018 Розмір тексту:

Псевдофінансист обшахраював 55-річну тернополянку. Вона повірила у вже добре відому байку.

Зловмисник приголомшив жертву повідомленням, що з її карти намагалися викрасти усі гроші, однак одразу запевнив – працівники служби безпеки оперативно спрацювали і попередили крадіжку. Тепер, аби повернути їх назад слід вказати номери рахунків та змінити паролі.

Жінка, радіючи, без будь-яких пересторог надала усі дані, повідомляють у поліції. З картки шахрай зняв понад 24 тисячі гривень, а потерпіла ще й подякувала йому за допомогу.

Черговий псевдобанкір у такий же спосіб викрав 2 тисячі гривень у ще однієї довірливої тернополянки. Жінка теж повірила, що допомагає зберегти свої кошти, натомість втратила їх.