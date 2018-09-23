Шахрай видурив у жительки Борщова чималу суму

23/09/2018 Розмір тексту:

Банківська карта є чи не універсальним засобом у фінансовому світі – на неї перераховують заробітну плату, видають кредити, нею розраховуються. Зростає й кількість злочинів, пов’язаних з розкраданням грошових коштів з електронних гаманців. Велика їх частина трапляється через неуважність та довіри власників кредиток. Існує багато способів викрадення грошей з картки, а найпоширеніший це неправдиве смс-повідомлення.

Схема вже застріла, але все таки дієва. Власнику кредитки приходить повідомлення на засіб зв’язку, що картка заблокована. Для її розблокування пропонується зробити зворотний дзвінок оператору фінансової установи за вказаною в смс номером. При телефонному дзвінку шахрай представляється співробітником банку і просить дати секретну інформацію: номер з пластику, кодове слово і цифри пін-коду, нібито для розблокування. За допомогою цих даних аферист без труднощів здійснює транзакції з карткового рахунку.

За допомогою такої афери потерпіла й жителька Борщова. Жінка сама не зрозуміла, як поспілкувавшись з псевдобанкіром втратила близько 4 000 гривень. За допомогою звернулась до поліцейських.

Правоохоронці рядять:

• Ніколи не надавати інформацію про свої карти третім особам, навіть якщо вони звертаються до вас від імені банку;

• Зберігати ПІН-код, логін та пароль від клієнт-банку в недоступному для інших місці й нікому їх не називайте;

• Бути пильним, якщо вам приходять SMS невідомого авторства із проханням відправити отриманий код або дивний набір команд на інший номер;

• При оплаті покупок в інтернеті необхідно вказувати тільки номер карти, термін дії та CVV2-код. Заради безпеки ніколи не передавайте код CVV2 вашої карти стороннім!

Якщо ви часто робите покупки в мережі, відкрийте спеціальну інтернет-карту. Так ви максимально захищаєте свою основну карту, адже її номер та інші реквізити ніде не вказуються. Також якщо вам дзвонять із незнайомого номера, а коли ви відповідаєте на дзвінок, запитують: «Ви мене чуєте?» — потрібно покласти слухавку без відповіді. Шахраї можуть записати вашу відповідь «Так», щоб використовувати в телефонному шахрайстві.

Будьте уважні при роботі з електронною поштою. Шахраї можуть відправляти листи від імені банку з неправдивою інформацією: у вас величезний прострочений борг, призупинено надання послуг.