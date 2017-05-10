Сесію облради пікетують медики

10/05/2017 Розмір тексту:

«Закриття медичних закладів – шлях в нікуди!», – під таким гаслом сьогодні, 10 травня, відбувається пікет у стінах Тернопільської обласної ради.

Акція протесту організована з приводу того, що вже кілька років триває дискусія щодо закриття Чортківського обласного комунального шкірно-венерологічного диспансеру, пише Галас.

З плакатами та рішучим настроєм на акцію прийшли близько 20-ти працівників лікувального закладу. Спершу показову акцію вони влаштували у холі адмінбудівлі, а з початком сесії обласної ради підуть у сесійний зал, де будуть розглядати питання щодо реорганізації шкірно-венерологічного диспансеру, яке винесене на порядок денний.

За словами працівників, які зібралися на акції протесту, вони хочуть відстояти свої робочі місця.

– У нас дуже молодий колектив, працює 30 осіб, – кажуть протестувальники. – Усі мають сім’ї, дітей. Якщо закриють наш диспансер, ми втратимо роботу, а відтак не зможемо забезпечувати свої сім’ї. Влада прикривається реорганізацією, але це не можна так назвати, тому що лікувальний заклад знаходиться в центрі міста і йдеться про гарне місце та земельну ділянку.

Крім того, як розповіли працівники, такі суперечки тривають уже близько п’яти років. А сьогодні до Тернополя з такого приводу вони приїхали вже вдруге. Минулого разу, на сесії обласної ради їм вдалося «відвоювати» свій диспансер. Чи вдасться зробити це й цього разу, – дізнаємося згодом.