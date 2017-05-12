Сесію міськради перенесли. Надал вважає “замінування” провокацією

12/05/2017 Розмір тексту:

Перед початком чергової сесії Тернопільської міської ради надійшло повідомлення від чергового ГУНП у Тернопільській області про можливий підпал та замінування приміщення мерії Тернополя та Нацбанку.

Попри замінування приміщення, під стіни міської ради прийшли тернополяни, які висловили пропозицію провести сесію Тернопільської міської ради на вулиці. Очільник Тернополя провів реєстрацію депутатів, проте, у зв’язку з відсутністю кворуму, було прийнято рішення перенести сесію на невизначений період.

«Як міський голова я зобов’язаний забезпечити максимально ефективну роботу міської ради та ефективне управління господарством міста. Але, одночасно, я несу відповідальність за життя та здоров’я тернополян та гостей нашого міста, – каже Сергій Надал. – Показово, що «замінували» міську раду у той час, коли вона мала розглядати дуже важливі питання для діяльності міста».

Зі слів очільника Тернополя, одним із головних питань, яке виносилося на чергову сесію Тернопільської міської ради, було закріплення 84 гектарів землі у напрямку Львівської траси для розподілу її між учасниками АТО. Адже наразі у черзі на отримання земельних ділянок перебувають понад 1400 тернополян-учасників АТО. Важливим рішення було внесення змін у програму фізичної культури та спорту, а також розгляд сотень інших господарських питань, які стосуються буденних проблем простих тернополян.

«На жаль, сьогодні ці рішення заблоковані, – додає міський голова. – Не хотілося б повертатися до минулих часів, коли «замінування», адмінресурс та правоохоронці використовувалися для протидії свободі висловлення думки. Вважаю, що так зване «замінування» є спланованою провокацією, яка направлена на черговий зрив роботи міської ради Тернополя».

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