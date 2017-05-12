Сесію міськради охороняють десятки поліцейських. ФОТО

12/05/2017 Розмір тексту:

За годину до початку сесії під головним органом самоврядування міста зібралося кілька десятків симпатиків однієї з політичних сил.

О 10:00 мало розпочатися засідання депутатів. Втім, йому, ймовірно, передуватимуть сутички між симпатиками та противниками трьох екс-свободівців Ігоря Турського, Івана Сорокаліта та Романа Навроцького. Останніх, нагадаємо, у квітні виключили з партії, після чого колишні побратими вимагають у них скласти депутатські повноваження.

Правоохоронці Тернополя до штовханини приготувалися і задовго до початку сесії вишикувалися біля входу у міськраду. На Листопадовій напоготові близько десятка поліцейських авто, повідомляє Безтабу.