Сесія Тернопільської обласної ради розпочалася з пікету
28/03/2018 0
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Перед початком засідання місце перед президією зайняли педагоги, учні, батьки учнів Тернопільської обласної школи мистецтв. До них приєдналися кілька представників ветеранських організацій.
Люди протестують проти спроби реорганізації навчального закладу і наполягають на тому, щоби обласна влада не змінювала статусу школи та переселяла її в інше приміщення.
Це питання депутати Тернопільської обласної ради розглядають першим.
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