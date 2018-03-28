Сесія Тернопільської обласної ради розпочалася з пікету

28/03/2018 Розмір тексту:

Перед початком засідання місце перед президією зайняли педагоги, учні, батьки учнів Тернопільської обласної школи мистецтв. До них приєдналися кілька представників ветеранських організацій.

Люди протестують проти спроби реорганізації навчального закладу і наполягають на тому, щоби обласна влада не змінювала статусу школи та переселяла її в інше приміщення.

Це питання депутати Тернопільської обласної ради розглядають першим.