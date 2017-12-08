Сесія облради розпочалася з вручення відзнак
Третє пленарне засідання 7 сесії почалось із вручення державних нагород та відзнак.
За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України» Богдану Жеграю, викладачеві-методисту Тернопільського обласного державного музичного училища імені Соломії Крушельницької.
За вагомий особистий внесок у забезпеченні розвитку місцевого самоврядування, сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України Івана Проданика, Товстенького селищного голову Заліщицького району.
За вагомий особистий внесок у забезпеченні розвитку агропромислового комплексу, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм оголошено подяку Прем’єр-Міністра України Степану Коцірі, голові приватної сільськогосподарської агрофірми «Нічлава» Гусятинського району.
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