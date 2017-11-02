Сесія обласної ради: що вирішували депутати до обіду

02/11/2017 Розмір тексту:

Сьогодні проходить сесія Тернопілсьької обласної ради. Обговоривши проект порядку денного, депутати внесли свої пропозиції – додали деякі питання, деякі перенесли на наступне пленарне засідання, деякі зняли зовсім, та проголосували за нього.

Під час сесії слово надали представникам громадськості: учасників АТО, ветеранів Афганістану, Самооборони тощо; села Стінка Бучацького району. Активісти передали свої звернення.

Першими було вирішено розглянути господарські питання, зокрема питання про затвердження угод між районними, міськими, селищними, сільськими радами та Тернопільською обласною радою щодо співфінансування проектів, у тому числі, які реалізовуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та інші. Також прийняті рішення стосовно міжбюджетних трансфертів.

Сесія надала згоду на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель, які перебувають у постійному користуванні комунальних установ облради, дозволи на списання застарілого обладнання, на прийняття та прийняти від замовника – управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області об’єкт «Будівництво оперативно-диспетчерської служби (ОДС) центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської області за адресою вул. Рєпіна, 11, м. Тернопіль та підключення ОДС до телекомунікаційної мережі загального користування м. Тернопіль.