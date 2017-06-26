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Сесія міськради розпочала роботу. Онлайн-трансляція
26/06/2017 0
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Сесія Тернопільської міськради почала роботу.
У залі зареєструвалося три десятки депутатів.
На початку засідання міський голова Сергій Надал зачитав заяву фракції ВО “Свобода” про виключення з фракції трьох депутатів – Романа Навроцького, Ігоря Турського та Івана Сороколіта.
Відтак, депутати приступили до розгляду порядку денного.
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