Сесія міськради розпочала роботу. Онлайн-трансляція

26/06/2017 Розмір тексту:

Сесія Тернопільської міськради почала роботу.

У залі зареєструвалося три десятки депутатів.

На початку засідання міський голова Сергій Надал зачитав заяву фракції ВО “Свобода” про виключення з фракції трьох депутатів – Романа Навроцького, Ігоря Турського та Івана Сороколіта.

Відтак, депутати приступили до розгляду порядку денного.