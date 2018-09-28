Сергія Надала визнали найвідповідальнішим міським головою в Україні

28/09/2018 Розмір тексту:

Очільника Тeрнoпoля Сeргiя Нaдaлa визнaнo нaйвiдпoвiдaльнiшим мeрoм Укрaїни.

Про це повідомили незалежні експерти аналітичного порталу «Слово і Діло», які здійснювали системний моніторинг «Рівня виконання обіцянок на посаді міського голови» серед усіх мерів обласних центрів України.

Обіцянки були зафіксовані на час каденції з урахуванням всіх періодів перебування на посаді, в тому числі виконувача обов’язків міського голови.

Згідно з опублікованим рейтингом, Сергій Надал, обіймаючи посаду міського голови з листопада 2010 року, досягнув максимального рівня виконання запевнень серед усіх міських голів та виконав 183 зобов’язання.

До слова, у 2017 році згідно з результатами проекту видання «Українська правда» та Міжнародного саміту мерів, очільник Тернополя увійшов у ТОП-20 «Рейтингу українських мерів-інноваторів» серед 400 заявлених кандидатур.