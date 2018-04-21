Сергій Надал вручив сертифікати на квартири сімнадцятьом учасникам АТО. ФОТО
21/04/2018 0
Розмір тексту:
Міський голова Тернополя Сергій Надал вручив сертифікати на квартири сімнадцятьом учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції.
Список тих, хто отримав квартири визначала спеціально створена комісія, до складу якої увійшли громадські організації та учасники АТО, повідомляють у міській раді.
«Сьогодні ми продовжуємо підтримувати військовослужбовців, які за покликом серця стали на захист своєї Батьківщини, і від усієї громади міста хочу подякувати вам за хоробрість та привітати з отриманнями квартир», – зазначив очільник Тернополя.
Нагадаємо, що у березні цього року на сесії міської ради було прийняте рішення, відповідно до якого учасники АТО Тернополя замість земельної ділянки можуть отримати грошову компенсацію.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- Сергій Надал вручив сертифікати на квартири сімнадцятьом учасникам АТО. ФОТО
- Іноземні студенти на благодійному концерті збиратимуть кошти для дітей Тернопільщини. ВІДЕО
- Бідя Збаразького кільця одна автівка “поцілувала в зад” іншу. ФОТО
- Камерою по голові: на Тернопільщині побили журналістів. ВІДЕО
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...