Сергій Надал вручив сертифікати на квартири сімнадцятьом учасникам АТО. ФОТО

21/04/2018 Розмір тексту:

Міський голова Тернополя Сергій Надал вручив сертифікати на квартири сімнадцятьом учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

Список тих, хто отримав квартири визначала спеціально створена комісія, до складу якої увійшли громадські організації та учасники АТО, повідомляють у міській раді.

«Сьогодні ми продовжуємо підтримувати військовослужбовців, які за покликом серця стали на захист своєї Батьківщини, і від усієї громади міста хочу подякувати вам за хоробрість та привітати з отриманнями квартир», – зазначив очільник Тернополя.

Нагадаємо, що у березні цього року на сесії міської ради було прийняте рішення, відповідно до якого учасники АТО Тернополя замість земельної ділянки можуть отримати грошову компенсацію.