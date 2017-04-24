Сергій Надал відреагував на сьогоднішні сутички під міськрадою

24/04/2017 Розмір тексту:

24 квітня мала відбутися чергова сесія Тернопільської міської ради, на порядку денному якої було понад 150 господарських питань. Серед них про внесення змін до програми фізичної культури і спорту міста, про підтримку молодіжних організацій Тернополя, про заборону вивезення львівського сміття на територію міста, про звернення до Президента та Парламенту України про заборону прийняття Закону про продаж земель сільськогосподарського призначення та інші.

«На превеликий жаль, частина депутатів проігнорувала роботу сесії, хоча представники практично всіх фракцій прийшли на сесійне засідання, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Представники двох фракцій – «БПП» і «Самопоміч» не прийшли на роботу сесії, оскільки втрутились у внутрішньопартійний конфлікт, який виник при вході в міську раду. Представники однієї з партій намагалися не пустити до міської ради трьох депутатів, які були виключені з партії ВО «Свобода» через порушення виборчої програми, партійної дисципліни».

В зв’язку з тим, що ситуація загострювалась і могла спровокувати сутички та конфлікти, очільник Тернополя зустрівся з начальником Головного управління Національної поліції Олександром Богомолом та керівниками фракцій, які зібралися для проведення сесії.

«Нами спільно було прийнято рішення не загострювати ситуацію та не проводити сесію міської ради, – продовжує Сергій Надал. – Мені шкода, що тернополяни стали заручниками трьох депутатів, які були виключені з партійних списків. Сподіваюсь, що інші депутати все-таки зможуть мобілізуватися та найближчим часом зібратись, щоб провести сесію і забезпечити повноцінну роботу і міської ради і життєдіяльності міста.