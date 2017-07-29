Сергій Надал подякував депутатам за спільну роботу заради розвитку міста

28/07/2017 Розмір тексту:

28 липня розпочала свою роботу XVI сесія Тернопільської міської ради. Хоч напередодні невідомі особи проводили цілеспрямовані акції з метою зірвати проведення сесії, проте їм це не вдалося.

Зокрема, звечора 27 липня невідомі особи, частина з яких були з інших міст, почали споруджувати намети та звозити різні предмети під стінами органу місцевого самоврядування. Також вони намагалися ще до початку робочого часу 28 липня проникнути всередину приміщення міськради та вибили вхідні двері.

«Міська рада – це об’єкт комунального майна і кошти платників податків не повинні черговий раз витрачатися на ремонт дверей та приміщень, а мають спрямовуватися на розвиток міста. Проте тих людей, які це вчинили це порушення, це не цікавило, – зазначив міський голова. – Хочу подякувати і правоохоронцями, і депутатам, які зібралися на сесію Тернопільської міської ради заради розвитку міста. Депутати працюють і зараз приймають важливі для міста рішення».

До слова, також на сесії мали змогу виступити громадяни, яких хвилювало питання будівництва торф’яних котелень. Реагуючи на виступ тернополян, депутати проголосували за створення комісії з представників громадськості, експертів та депутатського корпусу, яка буде працювати над розвитком альтернативної енергетики у Тернополі.