Сергій Надал: Парк Національного відродження стане новою окрасою Тернополя

05/07/2017 Розмір тексту:

Щороку у Тернополі з’являються нові громадські простори, де можуть відпочивати усі категорії тернополян від найменших до найстарших. Цього року мерія міста серйозно взялася за реконструкцію парку Національного відродження, який за задумами має стати ще однією окрасою та гордістю Тернополя.

Яким буде парк Нацвідродження

Цими днями у парку Національного відродження розпочалися ремонтні роботи. Відповідно до проекту, там заплановано відремонтувати дах сцени Cпівочого поля, а також реконструювати центральний фонтан «Олімпіада», облаштувати вуличне освітлення та прилеглі до фонтану доріжки.

«Фонтан «Олімпіада» будувався ще у 80-х роках ХХ століття. З тих пір його не ремонтували, інженерні мережі вийшли з ладу та й сам фонтан є затратним, оскільки під час його включення спостерігається великий розхід води. Саме тому, відповідно до проектно-кошторисної документації, було прийнято рішення повністю провести заміну інженерних мереж фонтану та облаштувати закриту систему втрати води», – йдеться у повідомленні мерії.

Поруч з фонтаном також капітально відремонтують пішохідні доріжки та облаштують нове вуличне освітлення з енергозберігаючими технологіями.

Проект реконструкції розробили молоді архітектори

Напрацювання щодо реконструкції парку Національного відродження презентували молоді архітектори з ініціативи Urban.te, які розробили проект оновлення «Циганки». Матеріали з презентації молодих архітекторів мерія публічно оприлюднила, щоб почути думку тернополян. Тобто проект реконструкції парку пройшов схвалення громадою. Як наслідок, усі пропозиції молодих архітекторів будуть враховані під час розробки проекту реконструкції парку Нацвідродження.

Зона відпочинку для всіх поколінь

За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, головне завдання реконструкції, щоб у парку Національного відродження були створені максимально комфортні місця для відпочинку населення різного віку.

«Щороку у Тернополі з’являються нові громадські простори, де можуть відпочивати усі категорії тернополян від найменших до найстарших. Звичайно, ми хочемо, щоб у парку Національного відродження теж все відповідало цій меті. Тернополяни будуть пишатися своїм оновленим парком», – зазначив міський голова.

Як видно з проекту – це завдання виконано на 100 %.

Віра Сотник