Середня зарплата на Тернопільщині наближається до 6000 гривень

01/12/2017 Розмір тексту:

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у жовтні 2017 року становила 5798 грн, що на 54,0% більше, ніж у жовтні 2016 року.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 листопада 2017 року становила 10,5 млн. грн, з них 9,5 млн. грн – на економічно активних підприємствах.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадає на підприємства, установи, організації охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (55,8%) і промисловості (39,0%).