Серед найвпливовіших українців – троє уродженців Тернопільщини

28/12/2016 Розмір тексту:

Журнал “Фокус” за підсумками 2016 року склав рейтинг найвпливовіших українців.

У ТОП-100 цього рейтингу потрапили троє вихідців із Тернопільщини, пише Галас.

Відомий олігарх Дмитро Фірташ, уродженець села Синьків Заліщицького району, посів 16-те місце у цьому рейтингу.

Перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів на 24-ій позиції рейтингу. Заступник Грйосмана, нагадаємо, народився у селі Мшанець Зборівського району.

Також у рейтингу присутній ще один представник Тернопільщини – міністр інформаційної політики Юрій Стець. Уродженець села Нагірянка Чортківського району на 78-ій позиції цього рейтингу.

Перше місце у рейтингу найвпливовіших українців дісталося звісно ж Президенту України Петру Порошенку. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман посів друге місце за впливовістю у країні.