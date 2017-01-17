Сенсація: родичі нового президента США походять з Тернопільщини!

17/01/2017 Розмір тексту:

Мешканці Західної України вважають себе родичами чоловіка дочки обраного президента США Дональда Трампа Іванки.

Як пишуть Весті, Джаред Кушнер, чоловік Іванки Трамп, — нащадок українських емігрантів по лінії матері.

Його бабуся, дід і прадід вижили під час Голокосту і приєдналися до партизанів, які переховувалися в лісах на кордоні Білорусі та України. Дід його мами Давид Штадтмауер народився в селі Підгайці Тернопільської області.

Є дані, що його найближчі родичі родом з тернопільського села Козів та львівської села Краковець.

Приблизно у 20-х роках Штадтмауери перебралися до Америки і поселилися в Нью-Йорку. І вже там батьки Джареда познайомилися.

За словами місцевих жителів, в 1991 році мама зятя Трампа Сирил приїжджала в село Бахів (8 км від Ковеля Волинської області) на відкриття меморіалу у пам’ять про жертв Голокосту, також шукала могилу своєї родички, тітки бабусі.