Селянин з Тернопільщини хотів продати німцям старовинне Євангеліє

13/04/2017 0
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За отриманою інформацією, цими днями оперативники провели спецоперацію з затримання мешканця одного з сіл Борщівщини, який намагався продати громадянину Німеччини цінне видання Євангеліє.

Усі домовленості з покупцем відбувались через Інтернет. Затримати продавця старовинної книги вдалось при спробі передачі, повідомляє Звістка.

Як стало відомо, головним фігурантом цієї резонансної справи став житель села Шупарка.

За даним фактом ведеться слідство.

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