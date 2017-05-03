Селяни Тернопільщини збирають смертоносний “урожай”
03/05/2017 0
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З початком весняних польових робіт все почастішали випадки виявлення застарілих бойових припасів.
2 травня о 12:00 виявлено артилерійський снаряд, калібром 76 мм у селі Воля Теребовлянського району.
Цього ж дня о 20:14 у лісосмузі поблизу села Шупарка Борщівського району виявлено артилерійський снаряд, калібром 30 мм.
О 20:20 під час проведення господарських робіт на приватній земельній ділянці у селі Посухів Бережанського району виявлено артилерійський снаряд, калібром 76 мм.
Усі небезпечні знахідки передані фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління для подальшого знищення у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.
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