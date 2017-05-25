Селяни на Тернопіллі відвойовують свій врожай у “Мрії” Саймона Чернявського. ФОТО, ВІДЕО

Як повідомляє інтернет-видання Тернополяни, конфлікти у Городниці розпочалися кілька тижнів тому. 10 травня цьогоріч завершилися терміни оренди на кілька десяків паїв. Місцеві люди ще з листопада минулого року і усно, і письмово попереджали керівництво Агрохолдингу «Мрія» про те, що вони не мають наміру продовжити договори оренди на ці паї. Як тільки оренда завершилася люди віддали свої паї іншому фермеру і там вже посіяли соняшник.

Та «Мрія», не маючи ніяких законних підстав кристуватися цими наділами, вирішила вночі переорати поля і засіяти. Тоді люди вийшли з вилами та лопатами та все таки не дали заїхати тракторам на свої паї. Сьогодні ж історія повторилася. Аби захопити землю, «Мрія» привезла в Городницю кілька десятків харківських хлопців з «Легіону». Того самого «Легіону», який вже неодноразово засвітився цього року у рейдерському захопленні території АТП у Козовій та шумських земель поблизу села Потуторів. Також гучним став скандал, коли харківські «тітушки» побили бійця АТО, майстра спорту з біатлону Олександра Починка. Поліція ж обіцяла розібратися у цьому конфлікті і вивести озброєнних людей з Харькова за межі області, проте так цього і не зробила.

Аби відборонити свою землю селяни покликали ветеранів АТО з цілого Гусятинського району.

Жителі села Городниця категорично проти, аби землю обробляла «Мрія» на чолі з Саймоном Чернявським. «Ми договора з Саймоном Чернявським, тобто з новим керівництвом «Мрії» не заключали. За тими документами, які є, то термін оренди завершується 10 травня. Вони до того часу нічого не сіяли на цій землі. А коли договора завершилися вирішили за нас згадати», — говорить жителька села Городниця пані Люба.

Люди давно не задоволенні роботою агрохолдингу та відношенням до простих селян. «Різні люди від «Мрії» кілька раз приїжджали в село, ми їм не одноразово повторювали, щоб підняли орендну плату, щоб краще обробляли паї, а то скористаюються нашою землею і підуть, а ми потім нічого не зможемо виростити на ній. Але вони просто відповідали – добре-добре, ми ваші зауваження приймемо до уваги… і все – ні слуху, ні духу!», — розповідає пані Тетяна.

Окрім того селяни кажуть, що «Мрія» не тримає свого слова. «Минулого тижня був і представник від Саймона, і був представник від селян Городниці, і вони домовилися, що люди, в яких завершився термін оренди будуть обробляти одну загальну площу, а «Мрія» оброблятиме ті землі, в яких термін оренди ще триває. Проте сьогодні знову приїхали харківські хлопці з камазом кілків і будуть встановляювати межі паїв в натурі. То як це називається – ні самому нормально не обробляти, і іншим не дати», — додає пані Люба.

Врешті «Легіон» під натиском селян покинув поля Городниці. Проте селяни очікують, що харківські бійці «Мрії» можуть повернутися. Аби вберегти вже засіяні наділи жителі Городниці організували чергування біля полів.