Селянам Тернопільщини заборонять продавати домашнє молоко?

19/05/2017 Розмір тексту:

В Україні хочуть заборонити продаж “домашнього” молока.

Про це заявив директор департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України Микола Мороз під час робочої групи з моніторингу продовольчих ринків у Антимонопольному комітеті, передає портал AgroPolit.com.

За його словами, у країні близько 25% молока виробляється саме домогосподарствами.

“Зараз ми потрапили у ситуацію, коли повинні приймати рішення, що відмовляємось від молока другого сорту, яке виробляється в домогосподарствах. При цьому ми розуміємо, що тоді деяким з них доведеться нарощувати поголів’я, щоб виробляти молоко вищої якості”, – розповів він.

Директор департаменту додав, що виробництво молока другого сорту заважає українським виробникам виходити на експорт.

Відзначається, що такий продукт заборонили майже в усіх країнах, лише в Україні можна його продавати.