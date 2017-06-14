Село в шоці: люди не знаходять виправдання матері, яка закопала власне немовля у лісі

14/06/2017 Розмір тексту:

Немовлятко, за попереднім висновком судмедексперта, померло, захлинувшись фекаліями. Мама зараз під домашнім арештом – її відпустили, бо дома четверо неповнолітніх дітей. Село шоковане: люди кажуть, матері виправдання немає.

Новонароджена дівчинка, мертве тільце якої батьки закопали в лісі на Гусятинщині, народилась живою, повідомляє “20 хвилин“.

Дитя померло, захлинувшись фекаліями – такими є попередні висновки судмедексперта, повідомив начальник відділу комунікації головного управління нацполіції в області Сергій Крета.

– Порушене кримінальне провадження за ст. 117 Кримінального кодексу України, – повідомив Сергій Крета. – Матері обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Жінку відпустили додому, бо там на неї чекають четверо неповнолітніх дітей. Найстаршому 9 років, наймолодшому – три.

Нагадаємо, матір народила дівчинку в туалеті, а потім спакувала у пакет та закопала, як сміття.

Село Коцюбинчики, що на Чортківщині, де проживає родина, шоковане вчинком батьків. Люди не шкодують матір та наголошують, що таким вчинкам виправдання немає.

– Ця родина не є благополучною, раніше обоє батьків зловживали спиртним, – розповів голова Коцюбинчицької сільради Андрій Слободян. – Цю проблему розглядав виконком сільради. Тоді ж батьків попередили: не змінять спосіб життя – їх позбавлять батьківських прав.

Родина перебувала на обліку районної служби у справах дітей. Вже понад рік батьки чотирьох дітей не пиячили. Завели господарку – курчат з каченятами і почали налаштовувати побут. Ані мама, ані батько ніде не працювали. Ймовірно, жили за дитячі гроші.

– Ми бачили, що Руслана вагітна, – розповіли односельці, які просили не називати їхніх прізвищ. – Думали, люди взялись за голову, буде ще одна дитина і нарешті лад в родині. Не можна засуджувати когось, але те, що зробила Руслана – цьому прощення і виправдання немає.

Наразі в родині виховують двох дівчаток і двох хлопчиків.

До слова, умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів – карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.