Село у Вишнівецькій ОТГ отримає садочок, якого не було 30 років. ФОТО
Після 30 років без садочка дітки з села Бодаки, яке увійшло до Вишнівецької ОТГ, нарешті зможуть отримати належну дошкільну освіти.
Адже за сприяння голови об’єднаної територіальної громади Володимира Кравця скоро в населеному пункті повинен запрацювати цілий навчально-виховний комплекс.
Новий дитсадок працюватиме на базі діючої в Бодаках загальноосвітньої школи. Директор навчального закладу Світлана Дмитрівна Пойдич неабияк рада, оскільки НВК повинен сприяти покращенню освіти, адаптації діток до навчальних умов та допомогти батькам.
Загалом в планах, залежно від норм та дозволеної наповненості, створити або одну різновікову групу, або ж дві – групу старших дітей (5 років) та молодших (4 роки).
– Маємо надію, що вже зовсім скоро всі ремонтні роботи будуть завершені. Поки плануємо, що садочок відвідуватиме близько 40-ка діток, але вони будуть усі різного віку. Кожного року кількість дітей, які відвідують наш навчальний заклад, збільшується. Зараз у нас 133 учні, з них – 13 першокласників. Вже наступного року в нас їх буде 19. Дуже вдячна Володимиру Васильовичу Кравцю, адже завдяки його розумінню і підтримці як голови нашої ОТГ наша школа зазнала і продовжує зазнавати кардинальних позитивних змін, – ділиться Світлана Дмитрівна.
За словами директора, всього за останній рік, відколи утворилась громада і прийшло нове керівництво, на школу виділили необхідні кошти. В навчальному закладі замінили вікна та двері, повністю був здійснений косметичний ремонт, відкрито новий клас. Крім того, учні молодшого віку мають можливість безкоштовно харчуватись, а старшокласники зменшили витрати на обіди: громада забезпечує їдальню крупами, олією та цукром. Раніше ці витрати брали на себе батьки школярів.
– Раніше навчальний заклад у Бодаках перебував у гіршому стані. Спільними зусиллями нам вдалось поступово відновити його. На разі ще потрібно в школі замінити близько 40-ка вікон. На це будуть виділені необхідні кошти. Крім того, в планах перекрити і дах, – ділиться намірами Володимир Кравець.
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